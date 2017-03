HAIDA LANGUAGE CONVERSATION (X_aad Kíl)

VALENTINE’S DAY

First speaker : “Who is your sweetheart?”

Second speaker : “You are my sweetheart.”

First speaker : “Are you flirting with me?”

Second speaker : “Yes, I’m flirting with you.”

First speaker : “Give me a kiss.”

Second speaker : “Yes, dear.”

First speaker : “I love you.”

Second speaker : “I love you too.”

First speaker : Gíisd uu dáng k ’a táayaa íijang?

Second speaker : Díi k ’a táayaa uu dáng íijang.

First speaker : Dáa gw díig ja’áng us?

Second speaker : Áang, dángg Hl ja’ánggang.

First speaker : Díig Hl skúntl’aa.

Second speaker : Áang dagwáang.

First speaker : Dáng díi k uyáadaang.

Second speaker : Dáng san díi k uyáadaang.

GOING TO THE BASKETBALL GAME

First speaker : “Where are you going?”

Second speaker : “I am going to the basketball game.”

First speaker : “Who’s playing?”

Second speaker : “The Metlakatla Chiefs and the Craig Panthers.”

First speaker : “Who are you going to the game with?”

Second speaker : “I am going with my friends.”

First speaker : “What time is the game?”

Second speaker : It’s at 2 o’clock.

First speaker : “I’ll see you there!”

First speaker : Tláan-g uu dáng íijang?

Second speaker : S k u skáajaawaay náangs uu Hl isáang.

First speaker : Gíist uu náangsaang?

Second speaker : Metlakatla Íitl’aagdaay isgyáan K’áaws Tláay Dúujaay Hl G ahls aa.

First speaker : Gíisd eehl uu náangs aa dáng isáang?

Second speaker : Díi tawláng eehl uu Hl isáang.

First speaker : Gíisdluu k’asgad náangs uu íijang?

Second speaker : K’asgad sdáng uu íijang.

First speaker : Asgáaygw dáng Hl k íngsaang!

RETURN OF THE HERRING

First speaker : What are you doing?

Second speaker : “I’m fishing.”

First speaker : “What are you fishing for?”

Second speaker : “Herring.”

First speaker : “Did you get any?”

Second speaker : “Not yet, my bucket is empty.”

First speaker : “Long ago there used to be lots of herring.”

Second speaker : “Yes, now herring is scarce.”

First speaker : “I hope you have good luck!”

First speaker : Gúus uu dáng isdáang?

Second speaker : Hl x áwgang.

First speaker : Gúusg uu dáng x áwgang?

Second speaker : Íinaang aa.

First speaker : Dáa gw isdáayaa?

Second speaker : Gáawaan, gyáagan G anáay k’áalaagang.

First speaker : Awáahl íinaang k wáan-giinii.

Second speaker : Áang, wáayaad íinaang G aayt’gánggang.

First speaker : Gíijgwaa dángg ga k ’ánggang!

GARDENING

First speaker : My grandmother used to have a big garden.

Second speaker : What did she plant?

First speaker : She used to plant potatoes, carrots, and rutabagas.

Second speaker : Let’s plant some!

First speaker : “I’ll work the soil first.”

Second speaker : “And then let’s plant the seeds.”

First speaker : Whew, we’re finished!

Second speaker : Our garden looks nice!

First speaker : Táwk’aanaay í’waan díi náan da’agiinii.

Second speaker : Gúusg uu hal tlats’áayaa?

First speaker : Sgúusiid, ts’ats’ä, isgyáan inúu hál tlats’ägíinii.

Second speaker : T’aláng tlats’áa ts’an!

First speaker : Cháanaay iig Hl hl G ánggulä tláagaangsaang.

Second speaker : ‘Wáagyaan máahlaay t’aláng tlats’áa ts’an.

First speaker : Xwée, t’aláng G íihlgiigang!

Second speaker : Táwk’aanaay íitl’aangaa k ehjgad ‘láagang!

GRADUATION

First speaker : I am happy to see you.

Second speaker : Hello, How are you?

First speaker : I am fine. I will be graduating soon.

Second speaker : That’s great.

First speaker : I am happy about it.

Second speaker : I am proud of you.

First speaker : Thank you, you are too kind.

Second speaker : There is nothing you can’t do.

First speaker : Dáng k íngs eehl díi gudangáay ‘láagang.

Second speaker : Jáa! Sán uu dáng G íidang?

First speaker : Díi ‘láagang. Ámts’uwaan sgúulgaay Hl tla G íihldaasaang.

Second speaker : Húu ‘láa áwyaagang.

First speaker : G ahl díi gudangáay k’íinaang.

Second speaker : Dáng eehl díi kwáagiidang.

First speaker : Háw’aa, dáng k ’ánggwdangä jahlíigang.

Second speaker : Gám gin tl’aa G áa dáng jagíiyaa hlangáa’anggang.

MEMORIAL DAY

First speaker : Good morning!

Second speaker : Let me shake your hand.

First speaker : Today is Memorial Day.

Second speaker : Yes, what can I do?

First speaker : Be sure to thank the veterans.

Second speaker : I thank you.

First speaker : You can also say “háw’aa.”

Second speaker : I’ll never forget about it.

First speaker : Sangáay ‘láa uhlaang!

Second speaker : Dáng stláay hl díi dúudaa.

First speaker : Áayaad gudjúu sangáay uu íijang.

Second speaker : Áang, gúus uu Hl isdáa hlangaang?

First speaker : G aayhldáa ‘lá’áaylang an tl’ kíl ‘láagang.

Second speaker : Dáng an Hl kíl ‘láagang.

First speaker : Asíisan, “háw’aa” hin dáng súudaa hlangaang.

Second speaker : Gám G ahl díi k ’íisgad’angsaang.

KING SALMON DERBY

First speaker : Hello my friend!

Second speaker : Hello! How’s fishing?

First speaker : It’s no good.

Second speaker : How come?/Why?

First speaker : I got skunked.

Second speaker : That’s too bad! I caught a big king.

First speaker : Is that right? When are you going fishing again?

Second speaker : Now. Let’s go fishing!

First speaker: Jáa díi tawíi.

Second speaker: Jáa! Sán uu x áwgaay G íidang?

First speaker: Gám gin ‘láa’anggang.

Second speaker: Sán tl’aa uu?

First speaker: Aa uu díi jagíigan.

Second speaker: Gíijiitl’aas! Táa’un íiwaan Hl gijgíihldgan.

First speaker : Yáan gwaa? Gíisand uu háwsan dáng x áwsaang?

Second speaker : Weed aa. Tl’áng x áw ín ts’an!

GOING ON A PICNIC

First speaker : What are you going to do tomorrow?

Second speaker : Our family is going to have a picnic.

First speaker : Which beach?

Second speaker : We’re going to Buggy’s beach.

First speaker : Who is going with you?

Second speaker : All of our family is going.

First speaker : You folks have fun!

Second speaker : It will be fun! I am inviting you.

First speaker : Okay, see you there!

First speaker : Gúus uu adaahl dáng isdáasaang?

Second speaker : Íitl’ tawláng sahlgudáasaang.

First speaker : Gínasg uu chaaw salíi íijang?

Second speaker : Buggy’s chaaw salíi aa t’aláng ist’íidsaang.

First speaker : Gíisd uu dáng eehl k áaydsaang?

Second speaker : Íitl’ tawláng ‘wáadluwaan ist’íidsaang!

First speaker : Daláng hl gulgáad’uu!

Second speaker : Gulgáasaang, dángg Hl dúugang.

First speaker : Áang, asgáaygw dáng Hl k íngsaang.

BERRY PICKING

First speaker : Where are you going?

Second speaker : I am going berry picking.

First speaker : What kind of berries are you picking?

Second speaker : Huckleberries near the beach.

First speaker : What do you do with your berries?

Second speaker : I am going to make jam.

First speaker : Huckleberry is my favorite!

Second speaker : I will give you some when I’m done.

First speaker : That is good, I will bring you venison.

First speaker : Tláan-g uu dáng íijang?

Second speaker : Hl skáadaangsaang.

First speaker : Sán G áan G id uu dáng skáadaangsaang?

Second speaker : S G idluu (uu) Hl skáadaangsaang, chaaw salíi k ’uhl aa.

First speaker : Gúus eehl uu G áanaay dáng isdáasaang?

Second speaker : Jáam uu Hl tlaawhláasaang.

First speaker : S G idluu díi guláa áwyaagang!

Second speaker : Díi G íihlgiis dluu, dángg Hl isdáasaang.

First speaker : Húu ‘láagang, k’áad ki’íi dángg Hl isdáasaang.

SMOKING FISH

First speaker : What have you been doing?

Second speaker : I’ve been smoking fish.

First speaker : What kind of fish are you smoking?

Second speaker : King and coho.

First speaker : What kind of wood do you use?

Second speaker : I use alder.

First speaker : What are you going to do with it?

Second speaker : I am going to store it for the winter.

First speaker : That’s good.

First speaker : Gúus uu tla’áa dáng isdáayaa?

Second speaker : Chíinaay Hl skíidägan.

First speaker : Sán chíin G id uu dáng skíidaang?

Second speaker : Táa’un isgyáan táay aa.

First speaker : Sán kug G id uu dáng gya’ándaang?

Second speaker : K ál (uu) Hl gya’ándaang.

First speaker : Gúus uu G ahl dáng isdáasaang?

Second speaker : Sánggaad an Hl k ’íidaa.ang k asa’áang.